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Социум

Новый год с новым смартфоном: элегантность и мощность в одном устройстве

HONOR X9c — стильный и надёжный смартфон, который идеально сочетает в себе привлекательный дизайн и интересные характеристики. В нашем обзоре расскажем, как он проявил себя в реальных условиях — от яркого экрана до камеры с 108 МП и батареи, которая легко выдерживает два дня активного использования.
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Новый год с новым смартфоном: элегантность и мощность в одном устройстве

Смартфон выглядит элегантно, с тонким корпусом и слегка изогнутым экраном, который напоминает дизайн дорогих часов. Блок камер аккуратно размещён и не перегружает заднюю панель. Мы тестировали модель в титановом фиолетовом цвете, который напоминает глубокий оттенок вечернего неба Уральска. Хотя этот цвет может казаться более женственным, вживую он выглядит очень эффектно и подходит для любого пользователя.

Экран 6,78 дюйма AMOLED сразу привлек внимание своей чёткостью и насыщенностью. У многих есть привычка смотреть YouTube перед сном, и с этим экраном видео выглядят невероятно живо — цвета яркие, но при этом естественные, а плавность изображения и встроенная защита для глаз делает просмотр особенно комфортным. Даже под ярким солнцем картинка остаётся четкой, что удобно, если часто используешь телефон на улице.

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Процесс тестирования не обошёлся без случайных происшествий: смартфон вылетел из рук и упал на деревянный пол с высоты около 1,5 метров. Но даже после такого падения — ни трещин, ни царапин. Двойное закалённое стекло показало себя на высоте, и телефон продолжил работать как новый. Тут главное уточнить, при написании обзора и съемках, никто не пострадал и лучше не повторять этот опыт.

Что касается камеры, то с 108 МП она приятно удивила. Даже на обычных домашних фотографиях детали были чёткими, а цвета яркими и естественными. Камера действительно делает отличные снимки, даже при минимальном свете.

Производительность на Snapdragon 6 Gen 1 и 12 ГБ оперативной памяти впечатляет. Смартфон справляется с многозадачностью без задержек: переключение между приложениями, видеозвонками и даже обработка фотографий происходит плавно, без подвисаний. Работа с несколькими вкладками в браузере и мессенджерами — не проблема для HONOR X9c.

Особое внимание стоит уделить батарее на 6600 мАч. Она обеспечивает отличную автономность, позволяя смартфону работать два дня при активном использовании. В случае, если заряд всё-таки подходит к концу, быстрая зарядка мощностью 66 Вт зарядит телефон на 50% всего за 30 минут, и для этого в комплекте идёт соответствующий блок питания.

В заключение, HONOR X9c — это отличное устройство, которое гармонично сочетает стиль, мощность и практичность. Если вы ищете надёжный смартфон с хорошей производительностью, качественной камерой и долгой работой без подзарядки, этот смартфон станет отличным выбором для подарка себе или близким к новогодним праздникам.

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