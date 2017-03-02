Затон имени Чапаева является искусственной бухтой. В заливе, который связан с Уралом каналом, расположены слипы судоремонтного завода. Они предназначены для ремонта пограничных катеров, бороздящих Каспий. Кроме этого в затоне находится причал для отстоя и зимнего хранения судов речного флота и водный транспорт предпринимателей. - Выставленный на конкурс участок находится в восточной части затона имени Чапаева. При начале разработки карьера бухту может размыть. Под воду уйдут судоремонтный завод, частные жилые дома и территория дач, где построены дома. Мой дом уже стоит на крутом яру Урала. Его попросту смоет в воду, - говорит сотрудник Уральского речного флота Павел ОСИПОВ. В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования отметили, что карьер будет построен по всем правилам. - Наша цель - поддержать малый и средний бизнес. Законы о недропользовании будут соблюдены, - отметил руководитель отдела ведомства Адилбек ГАБДУЛОВ. В Уральском филиале РГКП «Казахстан Су Жолдары» пока не готовы ответить, может ли разработка карьера отразиться на жилых домах, расположенных вблизи затона имени Чапаева. Но отметили, что ежегодно Урал размывает берега и им приходится проводить дноуглубительные работы.