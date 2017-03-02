По словам врио руководителя областного управления культуры Кыдыргали ЕРМУХАНОВА, на недавней встрече с депутатами мажилиса парламента поднимались вопросы сферы культуры, в том числе и кино. - На сегодняшний день в областном центре действует всего два кинотеатра коммерческого характера, где, в основном, показывают фильмы с очень хорошим продвижением. Мы пару раз попросили их показать фильмы патриотического характера. Повели туда детей бесплатно. Но мы не можем каждый раз вмешиваться в работу кинотеатров, - говорит врио управления культуры. По словам Кыдыргали ЕРМУХАНОВА, не все фильмы, которые занимают победные места на международных фестивалях, доходят до зрителей. Не видят их и городские киноманы, не говоря о сельчан. Также не все фильмы, снятые последние годы, показывают в кинотеатрах. - Когда-то работало так называемое управление киноаппликации. В годы перестройки все они реорганизовались. На сегодняшний день мир кино волнует только управление культуры. Если внесут изменения в "Закон о культуре", надеемся, что будет поддержка. Также есть надежда, что примут закон регулирующий кино, - говорит он. Как отмечает Кыдыргали ЕРМУХАНОВ, хорошие кинорежиссеры есть и на местах. К примеру, актюбинец Серик АЙТЖАНОВ снимает хорошее кино. Недавно появился фильм молодых людей Назии НАЗАРБЕК и Мейрим АРГИМБАЕВОЙ о девушке Акерке из Актобе, которая умирает от болезни. - Энтузиасты из ничего делают хорошие вещи. Ищут спонсоров, просят помощи у кинотеатров. Только за последние пару лет в Актобе снято несколько хороших фильмов. Однако, мы их не видим. Они занимают призовые места, например, в России, - говорит чиновник. К слову, в эти дни управление культуры ведет переговоры с районными акиматами с просьбой возобновить работу кинотеатров в рамках государственно-частного партнерства. Если будут сдвиги со стороны сельчан, государство, по словам Ермуханова, обязательно поможет.