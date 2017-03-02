Как рассказал заведующий хирургическим отделением областной больницы Алуадин НУРБЕРДИЕВ, состояние пострадавших не ухудшилось, но и не улучшилось. Оба находятся в реанимации. - Одному пациенту провели вчера операцию. У него перелом обеих голеней и бедра левой ноги. Операция прошла удачно. Состояние без ухудшения у обоих, - рассказал собеседник. Напомним, что в результате ДТП на льду, где столкнулись два мотоцикла в районе поселка Еркинкала, погибли двое парней. Еще двоих пострадавших доставили в реанимационное отделение областной больницы с переломами разных частей тела и термическими ожогами. - Первого пациента доставили с переломами обеих голеней и переломом левого бедра. У второго пострадавшего - черепно-мозговая травма, переломы костей лица, верхней и нижней челюсти, переломы костей теменной части с переходом в переднюю черепную ямку, - рассказал Алуадин НУРБЕРДИЕВ. По словам врача, у пострадавших имееются незначительные ожоги - у одного пациента обожжено плечо, у второго ожог лица 2 степени.