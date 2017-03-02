Львиная часть этих средств будет израсходована на реконструкцию автодороги Уральск - Таскала - граница Российской Федерации. - В 2016 году проведены ремонтные работы 28 километрах этой трассы. В этом году запланировано отремонтировать 55 километров дороги. На эти цели выделено около 10 млрд тенге. Кроме этого намечено отремонтировать 12 км дороги Чапаево - Казталовка – граница РФ, 9 км дороги Казталовка -Жанибек - граница РФ, - сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Миржан САТКАНОВ. Между тем, водители, регулярно перевозящие пассажиров по таскалинской трассе, выражают свое недовольство. - После Переметного дороги нет вообще. Мы просто гробим свои машины. У нас строители делают дороги некачественно, чтобы всегда была работа у них, - говорит Игорь АВДЕЕВ. В 2017 году запланировано отремонтировать 126 км дорог областного значения на 6,7 млрд тенге и 194 км трасс республиканского значения на 15,9 млрд тенге.