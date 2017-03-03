Фото с сайта credits-finances.ru Сообщается, что сторонами меморандума являются, помимо других лиц, правительство Республики Казахстан, Национальный Банк, ККБ, Народный банк, АО "БТА Банк" и Кенес Ракишев, крупный акционер ККБ. "Меморандум определяет рамки и условия, в соответствии с которыми может быть совершена сделка, а также действия, подлежащие осуществлению каждой из сторон для достижения указанного. В том числе условиями потенциальной сделки предусматривается покрытие возможных рисков, связанных с займом АО "БТА Банк" перед ККБ", - прокомментировали в финансовом институте. В ККБ подчеркнули, что меморандум не имеет обязательной силы и отметили, что заключение меморандума не означает совершение сделки, для которой требуются дальнейшие действия сторон и выполнение определенных отлагательных условий, указанных в меморандуме.