2 марта республиканский центр развития здравоохранения Казахстана опубликовал итоги рейтинга регионов за 2016 год, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ"   На первом месте по всем показателям оказалась Западно-Казахстанская область. Оценивали регионы по нескольким показателям. Среди них ожидаемая продолжительность жизни, общая смертность, снижение дефицита врачебных кадров, эффективность деятельности медицинских организаций и многие другие. Так, с коэффициентом развития 0,92 ЗКО оказалась на первом месте, второе место заняла Северо-Казахстанская область - 0,91, третье место разделили Кызылординская область и Алматинская области - 0,90. Здравоохранение столицы оказалось лишь на 8 месте, а замыкает весь рейтинг нефтяная столица Казахстана - Атырауская область. Безымянный