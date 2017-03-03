Иллюстративное фото из архива "МГ" На первом месте по всем показателям оказалась Западно-Казахстанская область. Оценивали регионы по нескольким показателям. Среди них ожидаемая продолжительность жизни, общая смертность, снижение дефицита врачебных кадров, эффективность деятельности медицинских организаций и многие другие. Так, с коэффициентом развития 0,92 ЗКО оказалась на первом месте, второе место заняла Северо-Казахстанская область - 0,91, третье место разделили Кызылординская область и Алматинская области - 0,90. Здравоохранение столицы оказалось лишь на 8 месте, а замыкает весь рейтинг нефтяная столица Казахстана - Атырауская область.