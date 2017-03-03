Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, регистрация кандидатов уже завершилась. - Выборы депутатов маслихатов пройдут в Бурлинском районе по Пугачевскому избирательному округу №12 и в Уральске по участку №4. На сегодняшний день выдвинуто и зарегистрировано 6 кандидатов. Из них четверо в порядке самовыдвижения и двое от партии «Нур Отан», - отметили в пресс-службе акима ЗКО. Жалоб и обращений в избирательные комиссии не поступало.