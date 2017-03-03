В нефтяной столице накренившиеся переполненные автобусы создают опасность на дорогах, грозя опрокинуться на бок, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 35f4a511-dfba-4d29-b5e6-1b85b69a3608 Фото автобусов, еле передвигающихся под тяжестью пассажиров, все чаще стали появляться на страницах пользователей социальных сетей и в автомобильных сообществах Атырау. Особой популярность в городе пользуются маршруты под номерами 12, 14, 30.  Хотя периодичность между рейсами составляет в среднем 5-7 минут, в часы пик двери пассажирского транспорта еле закрываются. 467ac593-e842-4b4a-a0c8-00febf2c3639 Как рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог городского отдела ЖКХ Куаныш ИБРАГИМОВ, вопрос нехватки автобусов в городе стоит остро. - В этом году в автопарках местных перевозчиков произойдет обновление, однако, точную дату я вам сказать не могу. Сегодня городской акимат рассматривает вопрос субсидирования частных извозчиков, чтобы те смогли приобрести новые автобусы на льготных условиях в кредит. Возможно, это произойдет во 2-3 квартале текущего года, - рассказал Куаныш ИБРАГИМОВ. Напомним, что в настоящее время в Атырау наблюдается нехватка порядка 170 пассажирских автобусов. 938f418d-9f6a-4d7b-8f26-051f5a4881d9 Ерлан ОМАРОВ