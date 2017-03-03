Фото автобусов, еле передвигающихся под тяжестью пассажиров, все чаще стали появляться на страницах пользователей социальных сетей и в автомобильных сообществах Атырау. Особой популярность в городе пользуются маршруты под номерами 12, 14, 30. Хотя периодичность между рейсами составляет в среднем 5-7 минут, в часы пик двери пассажирского транспорта еле закрываются.Как рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог городского отдела ЖКХ Куаныш ИБРАГИМОВ, вопрос нехватки автобусов в городе стоит остро. - В этом году в автопарках местных перевозчиков произойдет обновление, однако, точную дату я вам сказать не могу. Сегодня городской акимат рассматривает вопрос субсидирования частных извозчиков, чтобы те смогли приобрести новые автобусы на льготных условиях в кредит. Возможно, это произойдет во 2-3 квартале текущего года, - рассказал Куаныш ИБРАГИМОВ. Напомним, что в настоящее время в Атырау наблюдается нехватка порядка 170 пассажирских автобусов.