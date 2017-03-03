Все выбывшие игроки являются воспитанниками уральской команды. Им на смену в "Акжайык" пришли черногорец Жован НИКОЛИЧ, нигериец Азу ИЗУКА, колумбиец Аренас ДЕЛЬГАДО, а также Вячеслав КОТЛЯР, Дмитрий ШМИДТ, Константин ЗАРЕЧНЫЙ, Азат ЕРСАЛИМОВ. Все они прибыли с футбольного клуба "Алтай". - Мы учтем ошибки прошлого года. Сейчас команда хорошо настроена на начало сезона и готова бороться. Новички быстро влились в коллектив, и я надеюсь, что мы достойно выступим в этом сезоне, - заявил директор ФК "Акжайык" Азат КАЗИХАНОВ. - В этом году бюджет будет поделен на части: первую сумму в размере 425 млн тенге мы уже получили. Бюджет клуба аналогичен с прошлым сезоном - 950 млн тенге. Главный тренер команды Вахид МАСУДОВ отметил новичков команды и не забыл про местных воспитаников. - В новом сезоне мы укрепились довольно хорошими игроками. Я знаю их уровень и надеюсь, они выложатся на полную. Местным воспитанникам мы также дадим возможность проявить себя. Сейчас наша цель побеждать и играть на победу в каждом матче. Ведь непобедимых команд нет, - сказал Вахид МАСУДОВ. Первая игра футбольного клуба состоится 8 марта на выезде с павлодарским "Иртышом".