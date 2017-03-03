Состав пар: 49 кг Temirtas Zhussupov vs Junjun He 56 кг Ilyas Suleimenov vs Long Wang 64 кг Dilmurat Mizhitov vs Yang Liu 75 кг Saparbay Aidarov vs Minggang Zhao 91 кг Anton Pinchuk vs Siarhei Novikau Процедура взвешивания спортсменов и пресс-конференция состоится сегодня в торговом доме «BAIZAAR» 3 марта, в 19:00. Билеты на матч 4 марта можно приобрести на железнодорожном вокзале, в торговых домах «Насиха», «Мурагер» и «Ардагер» (бутики продаж номеров «Activ» / ремонт сотовых телефонов). Стоимость билетов от 500 до 3000 тенге.