Сейчас малышка находится в клинике Астаны, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По словам мамы Раяны Шынар ОРЫНГАЛИЕВОЙ, врачи уже дважды переносили операцию по пересадке печени из-за врожденного порока сердца. - Сейчас мы находимся в клинике Астаны. Врачи из Турции, обследовавшие дочь ранее, сказали, что делать пересадку печени пока нельзя. Сначала надо сделать операцию на сердце, иначе оно может не выдержать пересадку печени. У дочки практически отказала печень, ее кожа вновь стала желтой. Сейчас я очень переживаю, что операцию на сердце не возьмутся делать, - рассказывает сквозь слезы мама. - Донор от нас не отказался, несмотря на то, что несколько раз уже все откладывалось. Шынар ОРЫНГАЛИЕВА также отметила, что турецкие врачи пообещали провести операцию на сердце Раяне уже на следующей неделе, однако никаких гарантий, что девочка выдержит ее нет. Сейчас отцу семейства необходимо вылететь в Астану, чтобы дать расписку на согласие операции, но у него нет денег на перелет. В клинике он должен быть уже 6 марта. Напомним, в редакцию "МГ" обратились родители девочки, которой необходима операция по пересадке печени, так как Раяне в пять месяцев поставили диагноз - билиарный цирроз печени. Мама и папа не могут стать донорами для своей дочки, потому что Шынар перенесла несколько операций, а ее супруг имеет другую группу крови. Если вы желаете хоть помочь малышке, можно позвонить ее маме Шынар Орынгалиевой по телефону: +77783179874. Номер счета Шынар ОРЫНГАЛИЕВОЙ в АО "Народный Банк" KZ 856012343000007986, ИИН 820627401798.    