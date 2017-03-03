Генеральная прокуратура РК, а также прокуратура Бокейординского района дали поручения о запрете использования смартфонов в общеобразовательных учреждениях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Фото из архива "МГ"

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в связи с поручениями о введении запрета в Бокейординском районе на использование гаджетов во всех общеобразовательных учреждениях проведены разъяснительные родительские собрания с участием прокурора, начальника МПС РОВД, ИДН МПС РОВД, начальника районного отдела образования, директорами школ и их заместителями.

- Родители поддержали и дали согласие на отказ детей пользования смартфонами, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Некоторые родители попросили, чтобы запрет ввели не только в Бокейординском районе, но и во всех школах города Уральска.

- Мой ребенок учится во втором классе. Конечно, у него есть собственный смартфон, для того, чтобы не быть белой вороной среди детей. Но мое мнение, что дети должны отказаться от современных гаджетов во время посещения занятий. Во-первых, это отвлекает ребенка от процесса образования. А, во-вторых, современные дети уже совсем разленились и их не заставить читать книги, считаю, это в корне неправильным подходом к образованию молодого поколения, - сказала Алия.

Такого же мнения придерживается и еще одна из родительниц Светлана.

-Да, конечно в современном мире без этого не обойтись. Но дети настолько стали зависимы от новых технологий и многофункциональных гаджетов, что моему ребенку даже неинтересно выходить на прогулку. А ведь это здоровье, свежий воздух, общение. Общение, друзья и игры современного ребенка на уровне социальных сетей. А где же настоящая жизнь? Живем как-будто в виртуальном мире, - говорит Светлана.

По мнению большинства из опрошенных родителей школьников, развлечения в виде игр в телефонах должны быть не более часа в сутки, но не целыми днями, как сейчас практикуют современные дети.

Теперь в уставах всех общеобразовательных учреждений Бокейординского района добавлен пункт о запрете на использование смартфонов и многофункциональных гаджетов.

Кристина КОБИНА