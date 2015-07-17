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Социум

Новый тренер назначен в футбольном клубе «Акжайык»

Сегодня, 17 июля, директор ФК "Акжайык" Багдат АГНИЯЗОВ представил нового тренера, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Талгат БАЙСУФИНОВ Тренером "Акжайыка" назначен бывший тренер ФК "Иртыш" Талгат БАЙСУФИНОВ. - Сегодня у нас радостная новость, - заявил Багдат АГНИЯЗОВ. - У нас новый главный тренер. Все мы знаем, что перед клубом "Акжайык" стоит задача - выход в премьер-лигу. Футболисты у нас все квалифицированные, и так как команду покинул главный тренер Сергей ВОЛГИН, скажем так, для усиления нашей команды к нам прибыл квалифицированный тренер - тренер уровня премьер-лиги. Я думаю, д
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Новый тренер назначен в футбольном клубе «Акжайык»
Сегодня, 17 июля, директор ФК "Акжайык" Багдат АГНИЯЗОВ представил нового тренера, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Талгат БАЙСУФИНОВ
Талгат БАЙСУФИНОВ
 Талгат БАЙСУФИНОВ Тренером "Акжайыка" назначен бывший тренер ФК "Иртыш" Талгат БАЙСУФИНОВ. - Сегодня у нас радостная новость, - заявил Багдат АГНИЯЗОВ. - У нас новый главный тренер. Все мы знаем, что перед клубом "Акжайык" стоит задача - выход в премьер-лигу. Футболисты у нас все квалифицированные, и так как команду покинул главный тренер Сергей ВОЛГИН, скажем так, для усиления нашей команды к нам прибыл квалифицированный тренер - тренер уровня премьер-лиги. Я думаю, для задачи выхода в премьер-лигу Талгат Маруанович приложит все свои умения и усилия. Вновь назначенный тренер "Акжайыка" рассказал, что уже давно наблюдает за командами первой лиги. - Перспективы первой лиги большие, - рассказал Талгат БАЙСУФИНОВ. - Были у нас примеры, когда игроки из первой лиги попадали в сборную Казахстана. Поэтому предложение, которое поступило от руководства ФК "Акжайык", оно очень сильно заинтересовало меня. Команда Уральска последние 5 лет показывает достаточно серьезный результат. Есть в команде футболисты, с кем можно работать. К тому же директор клуба "Акжайык" рассказал о том, что клуб приобрел двоих футболистов Романа КИСМЕТОВА и Янко ВАЛКАНОВА. Роман КИСМЕТОВ играл за такие клубы, как "Атырау", "Каспий", "Восток", "Астана-1964", "Махтаарал". Он является воспитанником российского футбола. Янко ВАЛКАНОВ уже выступал за уральскую футбольную команду в 2012 году. В 2014 и первом круге 2015 года он играл за болгарскую команду "Ботев Глыбово". Напомним, 17 июня директор ФК «Акжайык» Багдат АГНИЯЗОВ рассказал, что главный тренер покинул команду из-за плохих результатов. Талгат Байсуфинов: Год рождения - 1968 2003-2006 - тренер петропавловского "Есиль-Богатыря" 2007 - тренер команды "Аксу" города Степногорск 2008 - тренер павлодарского "Иртыша" Достижения: Серебряный призер чемпионата Казахстана 2012 года Бронзовый призер чемпионата Казахстана 2010, 2008 годов Финалист Кубка Казахстана 2012 Под его руководством в сезонах 2011-2012 и 2013-2014 команда удачно выступила в лиге Европы УЕФА, обыграв польскую команду "Ягеллония" и болгарскую "Левски".
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   Фото Медета МЕДРЕСОВА

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