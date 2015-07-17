Новый тренер назначен в футбольном клубе «Акжайык»

Сегодня, 17 июля, директор ФК "Акжайык" Багдат АГНИЯЗОВ представил нового тренера, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Талгат БАЙСУФИНОВ Тренером "Акжайыка" назначен бывший тренер ФК "Иртыш" Талгат БАЙСУФИНОВ. - Сегодня у нас радостная новость, - заявил Багдат АГНИЯЗОВ. - У нас новый главный тренер. Все мы знаем, что перед клубом "Акжайык" стоит задача - выход в премьер-лигу. Футболисты у нас все квалифицированные, и так как команду покинул главный тренер Сергей ВОЛГИН, скажем так, для усиления нашей команды к нам прибыл квалифицированный тренер - тренер уровня премьер-лиги. Я думаю, д