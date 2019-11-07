Новый ветпункт открыли в Шынгырлауском районе

Новый ветеринарный пункт, соответствующий всем современным ветеринарно-санитарным требованиям, открыли в Шынгырлауском районе. В этот же день в районном центре состоялся семинар по вопросам ветеринарного состояния в области, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». На сегодняшний день в Шынгырлауском районе функционирует 6 ветеринарных пунктов, 4 убойных площадки и 2 убойных пункта. Совсем недавно завершилось строительство ветеринарного пункта в Ащысайском сельском округе. Новый объект полностью соответствует ветеринарно-санитарным требованиям времени. В торжественном открытии пункта принял