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Социум

Новый ветпункт открыли в Шынгырлауском районе

Новый ветеринарный пункт, соответствующий всем современным ветеринарно-санитарным требованиям, открыли в Шынгырлауском районе. В этот же день в районном центре состоялся семинар по вопросам ветеринарного состояния в области, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». На сегодняшний день в Шынгырлауском районе функционирует 6 ветеринарных пунктов, 4 убойных площадки и 2 убойных пункта. Совсем недавно завершилось строительство ветеринарного пункта в Ащысайском сельском округе. Новый объект полностью соответствует ветеринарно-санитарным требованиям времени. В торжественном открытии пункта принял
Дана Рахметова
Новый ветпункт открыли в Шынгырлауском районе
Новый ветеринарный пункт, соответствующий всем современным ветеринарно-санитарным требованиям, открыли в Шынгырлауском районе. В этот же день в районном центре состоялся семинар по вопросам ветеринарного состояния в области, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
На сегодняшний день в Шынгырлауском районе функционирует 6 ветеринарных пунктов, 4 убойных площадки и 2 убойных пункта. Совсем недавно завершилось строительство ветеринарного пункта в Ащысайском сельском округе. Новый объект полностью соответствует ветеринарно-санитарным требованиям времени. В торжественном открытии пункта принял участие заместитель акима Западно-Казахстанской области Мухтар Манкеев. Далее в районном центре состоялся семинар, посвященный данной тематике, с участием руководителей областных профильных ведомств, акимов сельских округов и специалистов отрасли. Ветеринарная служба в каждом районе является одной из самых необходимых и важных. Она вносит свой вклад в сохранение, увеличение поголовья скота, рост их продуктивности и экспортного потенциала. На семинаре были обсуждены такие актуальные темы, как повышение качества услуг ветеринарной системы, профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний животных, снижение заболеваемости животных, минимизация ущерба крестьянским хозяйствам. - Наша делегация во главе с заместителем акима области прибыла в Шынгырлауский район, чтобы принять участие в ряде мероприятий. На семинаре были обсуждены итоги проделанной работы по ветеринарно-профилактическим работам. Так же присутствующим предпринимателям, главам крестьянских хозяйств были даны соответствующие рекомендации по своевременному проведению ветеринарных мероприятий в хозяйствах, - рассказал по завершению заместитель руководителя управления предпринимательства и ИИР ЗКО Максат Куланбаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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