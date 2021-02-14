Иллюстративное фото с сайта kubnews.ru В целях профилактики, предупреждения правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в с 11 по 14 февраля 2021 г. проводится ОПМ «Безнадзорность». Основной целью ОПМ является предупреждение и профилактика подростковой преступности, фактов беспризорности, нахождений в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей, распития алкогольных напитков, употребления табачных изделий несовершеннолетними в общественных местах, также фактов продажи табачных изделий несовершеннолетним и реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. - За первый день проведения ОПМ в органы внутренних дел доставлено 52 несовершеннолетних, в том числе 3 – за административные правонарушения, 49 – за безнадзорность и беспризорность. Выявлено 71 административное правонарушение. На учет ОВД поставлены 14 несовершеннолетних, в том числе 6 - на профилактический учет, 8 - на списочный учет, а также 14 неблагополучных семей, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. У троих несовершеннолетних обнаружены колюще-режущие предметы.материалов направлено на комиссию по защите прав несовершеннолетних. По словам старшего инспектора ювенальной полиции ДП области Нуржана Мукумова, предупредить правонарушение несовершеннолетних можно, если к профилактической работе привлечь семью, ближайшее окружение.