Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

НПО в Атырауской области получили по 1 млн тенге

Грант на 1 млн тенге получили пять проектов по повышению потенциала сельских НПО в Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. ОЮЛ «Гражданский альянс Атырауской области» при участии «Центра поддержки гражданских инициатив» реализовывает проект по повышению потенциала сельских НПО в Атырауской области. При реализации данного проекта была поставлена цель - активизация сельского населения через создание неправительственных организаций в сельских регионах. В ходе проекта идет информирование и обучение их знаниям и навыкам, необходимым для дальнейшей работы. ​
gorod
НПО в Атырауской области получили по 1 млн тенге
Грант на 1 млн тенге получили пять проектов по повышению потенциала сельских НПО в Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК.
ОЮЛ «Гражданский альянс Атырауской области» при участии «Центра поддержки гражданских инициатив» реализовывает проект по повышению потенциала сельских НПО в Атырауской области. При реализации данного проекта была поставлена цель - активизация сельского населения через создание неправительственных организаций в сельских регионах. В ходе проекта идет информирование и обучение их знаниям и навыкам, необходимым для дальнейшей работы. ​ 28 октября были определены пять лучших проектов, из представленных со всех районов Атырауской области. Каждый из победителей проекта получит безвозмездные гранты на сумму до 1 млн тенге. Из Исатайского района грантополучателями стали Арайлым Калиева, Алмагуль Еспагамбетова и Дулат Шыманов. Из Кызылкугинского района Айгерим Отарова и представитель Жылыойского района Алтынгуль Атабаева. В дальнейшем победители проекта намерены проводить мероприятия с целью активизации сельского населения, разъяснять необходимость взаимодействия с неправительственными организациями для решения​ социально значимых проблем на селе.​
НПО гранты

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article