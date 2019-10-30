НПО в Атырауской области получили по 1 млн тенге

Грант на 1 млн тенге получили пять проектов по повышению потенциала сельских НПО в Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. ОЮЛ «Гражданский альянс Атырауской области» при участии «Центра поддержки гражданских инициатив» реализовывает проект по повышению потенциала сельских НПО в Атырауской области. При реализации данного проекта была поставлена цель - активизация сельского населения через создание неправительственных организаций в сельских регионах. В ходе проекта идет информирование и обучение их знаниям и навыкам, необходимым для дальнейшей работы. ​