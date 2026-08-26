НПЗ на западе Казахстана будет отправлять 70% топлива в Россию

Казахстанский нефтеперерабатывающий завод "Конденсат" начнет перерабатывать российскую нефть с последующим экспортом части готового топлива в РФ. Об этом на пресс-конференции в правительстве рассказал глава Министерства энергетики Ерлан Аккенженов, передает Zakon.kz.
Спикер напомнил, что предприятие расположено на западе страны, а половина компании принадлежит российской стороне. От Российской Федерации уже поступило официальное письмо с предложением обеспечивать завод сырьем.
- Никаких препятствий я для этого не вижу, так как 30% произведенного бензина и дизельного топлива останется в Казахстане, остальное будет вывозиться в Россию. Никаких санкционных рисков нет, так как эта компания не включалась в санкционные списки, - отметил Ерлан Аккенженов.
Глава ведомства уточнил, что завод находится ближе к России, а прямого трубопроводного сообщения с казахстанской или российской системой у него нет. Вся логистика строится на железнодорожных перевозках.
- Поставка нефти ведется железнодорожным транспортом, и все будет зависеть от пропускной способности железнодорожного транспорта. На сегодня договоренность есть, что до 30% востребованных нефтепродуктов будет оставаться в Казахстане - это бензин и дизтопливо. Остальное будет отправляться в Россию. Это нормальное условие, - подчеркнул министр.
Ерлан Аккенженов также перечислил выгоды, которые получит Казахстан от реализации данного проекта. Помимо стабильных поставок топлива на внутренний рынок и сохранения рабочих мест, новый инвестор закрыл долги предприятия.
- Для нас какие плюсы? Это дополнительные инвестиции в нашу страну. Это производство высококачественных нефтепродуктов, обеспечение внутреннего рынка. Это сохранение рабочих мест. До этого у собственника АО "Конденсат" был большой долг в Банке развития Казахстана, порядка 100 млн долларов, если не ошибаюсь. Новый собственник пришел и практически погасил эти долги. Это хорошо - это тоже работает на нашу экономику, - резюмировал глава Минэнерго.