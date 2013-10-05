фото с сайта proza.ru фото с сайта proza.ru Депутаты фракции "Нур Отан" не поддержали правительственный вариант законопроекта по налогообложению в части, касающейся автомобилей и жилья, передает Today.kz В целом, депутаты поддерживают направленность законопроекта на улучшение налогового администрирования, но принять данный вариант поправок по транспортному налогу и налогу на жилье они не могут, поскольку это противоречит поручению Главы государства, данное им в послании 2008 года, где поставлена четкая задача - при формировании налогового кодекса вводить косвенные налоги на предметы роскоши, элитную недвижимость, дорогие автомобили, а не перекладывать все это на средний класс. Депутаты считают, что предлагаемые правительственные поправки в налоговый кодекс должны быть изменены именно на принципах социальной справедливости и дифференцированного подхода при увеличении налога на транспорт и жилье. "Это и есть так называемый налог на роскошь. Наша позиция предельно ясна: платить больше налогов должны, прежде всего, те, кто имеет роскошные автомобили и элитное жилье, - резюмировал Нурлан Нигматулин. Также депутаты предлагают для автомобилей с объемом двигателя от 4 до 5 тысяч кубических сантиметров ввести ставку налога до 130 МРП, для автомобилей с объемом двигателя свыше 5 тысяч - до 200 МРП. "И чтобы не ущемить интересы простых граждан нашей страны - как правило, владельцев недорогих, владельцев подержанных автомобилей предлагаем все новые ставки налога применять к автомобилям, которые будут приобретены с 1 января 2014 года. То есть на ранее приобретенные автомобили оставить старую ставку налога", - сказал Нурлан Нигматулин. Говоря о повышающем коэффициенте в 3 раза налога на квартиры площадью свыше 150 квадратных метров и в 3 раза налога на дома свыше 300 квадратных метров, Нигматулин выразил мнение, что он определен механически, и не учитывает реальную стоимость жилья. "Ваш коэффициент не зависит ни от качественных характеристик жилья, ни от количества проживающих. А это следствие того, что у вас нет четкого критерия отнесения жилья к дорогостоящему, что не позволяет это дорогостоящее жилье обложить налогом на роскошь", - отметил он. Эти предложения были переданы в рабочую группу правительства, для рассмотрения их на заседании комитета палаты по бюджету и финансам в понедельник. Источник: lenta.ru