Фото: Laura Boushnak / AFP Фото: Laura Boushnak / AFP Супружеская пара в Саудовской Аравии подала на развод из-за разногласий, связанных с именем ее ребенка, передает United Press International. Ссоры у супругов начались, когда выяснилось, что они оба хотят назвать свою новорожденную дочь в честь своих матерей. Они так и не пришли к единому мнению и отец ребенка в тайне от жены зарегистрировал дочь под тем именем, которая носит его мать. Несмотря на вмешательство со стороны родственников, родители девочки так и не смогли договориться. После двух лет в браке пара подала на развод. Не сообщается, собираются ли они разводиться через суд или по традиционным исламским обычаям (мужчина может при свидетелях сказать жене трижды, что разводится с ней и после этого брак будет считаться расторгнутым) Также не уточняется, с кем останется ребенок. Это не первый случай, когда имя ребенка приводит к судебным разбирательствам. В августе 2013 года в США родители мальчика по имени Мессия обратились в суд, потому что не смогли договориться, чью фамилию оставить ребенку — фамилию матери Джейлиз Мартин или отца Джавана Маккалоу. Во время разбирательства суд обратил внимание на имя ребенка и постановил, что оно недопустимо. Родители не согласились этим вердиктом и обжаловали его в окружном суде. Источник: lenta.ru