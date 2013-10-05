Абрамович заключил рекордный договор на покупку особняка в Нью-Йорке
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Российский бизнесмен Роман Абрамович заключил договор на приобретение части шестиэтажного особняка в Нью-Йорке, сообщает 4 октября The New York Post. По информации издания, бизнесмен подписал договор, согласно которому он за 75 миллионов долларов покупает в особняке три из пяти квартир. Как пишет The Daily Mail, особняк, общая площадь которого составляет около 900 квадратных метров, расположен в Верхнем Ист-Сайде — престижном районе Манхэттена. Дом был построен 1890-х годах угольным магнатом Эдвардом Бервиндом. Впоследствии квартиры, на которые разделен особняк, были приобретены разными владельцами. Кроме того, Абрамович вместе со своей подругой Дарьей Жуковой планирует приобрести оставшиеся две квартиры в особняке и объединить их в единое жилое пространство. В том случае, если сделка Абрамовича будет закрыта, ее стоимость станет самой высокой среди всех сделок по покупке жилья в кооперативных зданиях Нью-Йорка. Прежний рекорд принадлежал американскому бизнесмену Дэвид Геффену, который купил особняк на той же улице за 54 миллиона долларов. В том же случае, если Абрамович сможет выкупить оставшиеся две квартиры, бизнесмен станет владельцем самого дорогого в Нью-Йорке особняка, общая стоимость которого предположительно превысит 100 миллионов долларов. Источник: lenta.ru