Мужчина совершил попытку самосожжения возле Капитолия
Фото: Win McNamee / AFP В Вашингтоне мужчина совершил попытку самосожжения возле Капитолия, сообщает 4 октября Agence France-Presse. Инцидент произошел на территории на Национального парка, недалеко от Капитолия. Мужчина (по словам очевидцев — афроамериканец) вылил себе на голову канистру бензина, после чего поджег себя. Мотивы его поступка пока не установлены. Прибывшие на место происшествия полицейские и спасатели потушили огонь. Как рассказали свидетели, пострадавший поблагодарил их за это. После этого мужчина был доставлен на вертолете в госпиталь. Как пишет The Washington Post, полученные им ранения представляют угрозу его жизни. Накануне, 3 октября, возле Капитолия был застрелена 34-летняя Мириам Кэри, которая протаранила ограждения у Белого дома и сбила офицера секретной службы США. После того, как женщины, попытавшись скрыться на своем автомобиле, поехала в сторону Капитолия, полицейские открыли стрельбу. В машине также находилась годовалая дочь Кэри. Девочка в ходе преследования не пострадала. Мотивы Кэри неизвестны. По данным правоохранительных органов, у женщины было психическое расстройство: она страдал от депрессии и считала, что ее преследует президент США Барак Обама. Источник: lenta.ru