Фото с сайта uralpress.uu.ru Фото с сайта uralpress.uu.ru РГП "Казгидромет" по ЗКО распространило штормовое предупреждение на 5-6 октября. В эти дни дни, по данным синоптиков, в городе Уральске и местами по области ожидаются осадки - дождь, снег с дождем, усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, местами до 25 метров. Как сообщает ДЧС, ведомство рекомендует принять все меры по недопущению несчастных случаев и привести в готовность силы ЧС для ликвидации возможных последствий непогоды. В случае ЧС звонить оперативному дежурному в ДЧС по телефонам: 51 42 22, 112.