В Уральске пожилые люди танцевали вальс на улице

В 17.00 городской духовой оркестр заиграл вальс и на площади имени Сырыма ДАТОВА закружились в вальсе около 15 пар пожилых людей. - В прошлом году мы впервые провели "Осенний вальс" при поддержке акимата, - рассказывает председатель ОО "Центр семьи "Ак Отау" Алтынай ИСКАЛИЕВА. - Мероприятие тогда всем понравилось и население изъявило желание проводить его каждый год ко Дню пожилых людей. Мы пригласили своих знакомых пенсионеров и пожилых людей. На "Осенний вальс" приехал и ансамбль "Сударушка" из села Деркул. Всем собравшимся председатель "Ак Отау" раздала шоколад, а самые лучшие и активные танцоры получили в подарок тонометры.