Иллюстративное фото с сайта news.yellow-page.com.ua Иллюстративное фото с сайта news.yellow-page.com.ua Трагедия случилась 1 октября в 8:00 в дачном обществе "Автодорожник", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. Свидетели происшествия видели, что мужчина ударил ножом свою 26-летнюю сожительницу, а сам ушел, - говорит начальник ДВД ЗКО полковник полиции Махамбет АБИСАТОВ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гражданин Т.  1980 года рождения покончил жизнь самоубийством. Его нашли повешенным в туалете этого же дачного участка. - Мать погибшей находилась в состоянии алкогольного опьянения, она даже не могла понять, что произошло с ее дочерью, -  говорит Махамбет АБИСАТОВ. Трупы направлены  в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Расследование ведет УВД города Уральск.