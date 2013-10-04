5 подразделений ДВД ЗКО получили по машине

Сегодня на площади Победы начальник ДВД ЗКО Махамбет Абисатов вручил ключи от новых служебных машин пяти подразделениям департамента. А 21 сотрудник получили очередные звания. - Завтра исполняется 95 лет со дня образования уголовного розыска, в связи с чем на торжественном собрании перед строем вручили звание лучшим сотрудникам, также были вручены ключи от автомобилей, за что хотелось бы сказать спасибо местной исполнительной власти, - сказал Махамбет АБИСАТОВ. По его словам наша область занимает 3 место по раскрытию преступлений.