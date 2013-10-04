Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Пара приобрела автомобили из ОАЭ на сумму 133 тыс. долларов, однако машины так и не прибыли. Как сообщает арабское англоязычное издание The National, казахстанцы вышли на фирму, торгующую автомобилями в ОАЭ через интернет. Сайт показался им внушающим доверия, так как на нем была указана исчерпывающая информация о машинах и контактные данные компании. После обращения в фирму, казахстанцы решили приобрести Mercedes по цене 82 тыс. долларов, в которую вошла стоимость транспортировки и растаможки. После перечисления необходимой суммы денег на счет компании, семья получила письмо об отправке и другие документы, подтверждающие право собственности. Это внушило им дополнительное доверие к организации, и они приобрели еще один автомобиль за 50 800 долларов. Когда в назначенный срок автомобили не прибыли в Казахстан, семья снова связались с менеджерами компании. Там им ответили, что автомобили задержала иранская таможня, и требуются дополнительные 10 300 долларов, чтобы вызволить их. Казахстанцы заподозрили неладное и супруга вылетела в Дубаи, где добилась открытия уголовного разбирательства по делу о мошенничестве. Арабские правоохранительные органы вышли на 34-летнего нигерийца, который снял с банковского счета 474 526 дирхам, перечисленные казахстанцами. В свою очередь, нигериец заявил, что также является жертвой мошенничества некого друга, который передал ему деньги в виде платы за долю в бизнесе. И еще он заявил, что понятия не имел о нелегальном происхождении этих денег. Следующее слушание дела назначено на 3 ноября. Источник: auto.lafa.kz