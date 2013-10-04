Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Министр МИНТ РК ознакомился с текущим производством АО «АгромашХолдинг» и ТОО «СарыаркаАвтоПром». 2 октября 2013 года, Асет Исекешев ознакомился с текущим производством АО «АгромашХолдинг» и ТОО «СарыаркаАвтоПром», однако, основная часть визита прошла в новых цехах, где уже подходит к концу монтаж оборудования для сварки и окраски кузовов автомобилей. Старт новой линии производства запланирован на декабрь текущего года, и сейчас в цехах появились высокотехнологичные роботы для сварки кузовов, окрасочные камеры. Основная группа сотрудников уже прошла соответствующее обучение в Южной Корее. Напомним, что на новых мощностях завода планируется запуск сборки SsangYong Nomad и Toyota Fortuner. Также Министру индустрии был представлен опытный образец автомобиля SsangYong Nomad, который был произведен сотрудниками предприятия на заводе SsangYong в Южной Корее. Неужели «наш» Nomad будет таким? В конце встречи руководство компании осветило ряд вопросов по производству автомобилей и сельхозтехники. Вопросы касались субсидирования ставок по автокредитованию для автомобилей отечественного производства, сохранения зачетного НДС для владельцев свободных складов и прочих моментов. Источник: auto.lafa.kz