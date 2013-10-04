На мощностях АО «Азия Авто» стартовала сборка пилотной партии сразу трёх новых моделей Kia – трёхдверного pro_cee’d, универсала cee’d_SW, а также пятидверного хэтчбека Rio.
Kia pro_cee’d:
Говоря об этом автомобиле, сразу же хотелось бы оговориться – данная модель ближайший «родственник» трёхдверного аналога ранее уже дебдютировавшего у нас хэтча «Сид» в пятидверном исполнении
, с изменённым оформлением передней/задней части кузова и силуэтом, придавшим автомобилю толику «купейности».
Под капотом pro_cee’d, в отличие от пятидверного собрата, будет «прописан» лишь один двигатель - 1,6-литровый бензиновый 130-сильный ДВС, в паре с которым будет работать, на выбор – либо 6-ступенчатая МКПП, либо же 6-диапазонный «автомат», при этом тип привода у авто исключительно передний.
Что же до цен данной модели, то, к примеру, за «механику» в комплектации Prestige
вам придётся выложить 3 905 000 тенге
. А в случае, если вам не по душе «ручка», а более традиционная АКПП, то за это уже придётся выложить 4 055 000 тенге
. Всего же, ценник на pro_cee’d может вырасти до 4 355 000 тенге (исполнение Premium)
. В самой топовой комплектации, помимо прочего, автомобиль будет оснащён панорамной крышей (люк с электроприводом) и адаптивными ксеноновыми фарами с автоматической регулировкой угла наклона фар.
Kia cee’d_SW:
Вторым дебютантом на «Азия Авто» стал пятидверный «двухобъёмник» Cee’d_SW. В Казахстане автомобиль доступен сразу в трёх комплектациях - Luxe, Prestige и Premium
, при этом двигатель для этой модели также лишь один – 1,6 л (130 л.с.). Стартовые цены на «универсальную» вариацию «Сида» начинаются с отметки в 3 442 500 тенге
за версию с МКПП и 3 595 500 тенге
за вариацию с автоматической трансмиссией (Luxe
).
Ценник в 4 105 000 тенге
будет актуален для Cee’d_SW в исполнении Prestige
, а сумму в 4 405 000 тенге
официальный дилер марки запросит уже за универсал в комплектации Premium
. К слову, в двух последних случаях, включая автоматическую КПП, передние светодиодные дневные ходовые огни и светодиоды в фонарях будут в наличии по умолчанию (панорамная крыша лишь в версии Premium).
Kia Rio хэтчбек:
Ну и напоследок, самая компактная премьера сегодняшнего дня – хэтчбек Rio. В этом случае, отметим, данная модель - не просто «перепиленная» версия седана «Рио» родом близ Санкт-Петербурга, а самый что ни на есть «европеец», кардинально отличающийся от «трёхобъёмника». И беглого взгляда хватит, чтобы углядеть в хэтче иную внешность и более дорогую отделку убранства внутрисалонного пространства.
Посему, все эти расхождения, как итог, отразились и на ценнике автомобиля. Стартовая сумма, за которую базовый Rio хэтчбек окажется вашим, равна 3 213 000 тенге (комплектация Luxe+)
. У одноимённого седана ценовая планка стартует с 2 410 000 тенге.
Говоря же о самом «навороченном» хэтче (исполнение Prestige
), хотелось бы отметить, что меньше, чем за 3 366 000 тенге
(самый дорогой седан оценивается в 3 285 000 тенге), автомобиль в такой комплектации вам не продадут. Что же до технической составляющей модели, то тут всё предельно просто: безальтернативный передний привод, двигатель лишь бензиновый, объёмом в 1,4 литра (107 л. с.), а трансмиссия - лишь 4-ступенчатый «автомат».
***
Резюмируя вышенаписанное, отметим, что каждая из трёх указанных новинок собраны на мощностях АО «Азия Авто» в качестве пилотной партии. «Пойдут» ли эти модели, и будет ли на них устойчивый спрос, покажет лишь время.