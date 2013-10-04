Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Фото тестового прототипа ижевского хэтчбека Lada Granta в очередной раз засветились в Сети. Фото новой Lada Granta, вывешенное на страничке группы Just Lada «ВКонтакте», сопровождает сообщение о том, что здесь представлен тестовый прототип новинки, официальная премьера которой была намечена на сентябрь 2013 года, но не состоялась. По неофициальной информации, дебют хэтча запланирован на 2014 год. Именно тогда начнется и серийный выпуск автомобиля, который будет осуществляться на заводе «ИжАвто». При этом ряд оригинальных деталей (32 детали пластика и 55 металлических элементов кузова) будет изготавливаться в цехах предприятия. Напомним, что это не первое изображение Lada Granta в кузове хэтчбек, просочившееся в Сеть. В августе в той же соцсети разместили фотографии новой модификации автомобиля без камуфляжа. Источник: auto.lafa.kz