Дальнейшее развитие боковых подушек безопасности приведет к тому, что они покинут пределы пассажирского салона, считают автомобильные специалисты. Уже в 2020 году внешними эйрбэгами будет оснащаться неназванный премиальный седан одной из германских марок, пишет издание Autoexpress. К этому сроку американский производитель автокомпонентов TRW Automotive обещает подготовить товарный вариант внешних подушек безопасности, открывающихся снаружи по бокам автомобиля. Внешние подушки безопасности смогут существенно повысить уровень безопасности водителя и пассажиров во время боковых столкновений, на долю которых приходится до 40 процентов всех зарегистрированных ДТП в мире. Нынешний, экспериментальный вариант боковой подушки (на фото) имеет объем 200 литров в надутом состоянии, при внешних размерениях 200 х 70 см. Время полного раскрытия составляет 20-30 миллисекунд. Сейчас специалисты компании TRW работают над отладкой технологии взаимодействия между камерами и радарами автомобиля с новой системой, чтобы внешние подушки срабатывали в необходимый момент. Источник: auto.lafa.kz