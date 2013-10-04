Иллюстративное фото с сайта horde.me Иллюстративное фото с сайта horde.me По программе «Развитие моногородов» на субсидирование малого и среднего бизнеса  в Аксае выделено 262 млн тенге. Однако всего лишь 3 проекта приняли участие в госпрограмме и получили  кредиты. Об этом шла речь на встрече заместителя акима ЗКО Марата КАРИМОВА с аксайскими предпринимателями. Замакима области попенял на то, что местные бизнесмены пассивны и не очень горят желанием участвовать в госпрограммах, нацеленных на поддержку МСБ.  Даже  низкая процентная ставка (из 14% всего лишь 4% платят предприниматели, а остальное государство) их не прельщает. - Программа «Развитие моногородов»  так же, как и «Дорожная карта -2020» - это хорошая поддержка для предпринимателей. В других странах СНГ нет таких программ. Я думал, в Аксае очереди  будут на получение кредитов и грантов, а  оказалось совсем не так, - сказал Марат КАРИМОВ. Руководство уральских филиалов  «Сбербанка России» и «Народный банк», присутствующие  на встрече, сообщили, что активно участвуют в госпрограммах. Так, только «Сбербанк» по «Дорожной карте» профинансировал более 25 проектов и 2  по «Развитию моногородов».  В качестве примера было приведено ИП «Закарян», получившее по программе моногорода кредит на строительство первого в Аксае многоэтажного коммерческого дома. В свою очередь, предприниматели свое нежелание работать по госпрограммам аргументировали тем, что банки сами чинят препоны в виде чрезмерной документации или, к примеру, отказывают в займе из-за того, что недвижимое имущество не подходит под залог. На это было получено разъяснение банкиров, что  в качестве залога теперь  может быть не только квартира или дом, но также и оборудование, на приобретение которого оформляется кредит. В завершение встречи предпринимателей  еще раз призвали к активному действию и сообщили, что помимо плюсов в виде грантов, низких процентных ставок, программа «Развитие моногородов» предусматривает еще и мини-кредиты до 3 млн. тенге. На Аксай в этом году  для этих целей было выделено 67 млн тенге.