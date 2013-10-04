  Иллюстративное фото с сайта dailystavropol.ru Иллюстративное фото с сайта dailystavropol.ru 44-летний Нурлан ЖАРКЕЕВ проходил свидетелем по делу своего брата по хищению в особо крупном размере, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах. Напомним, уральский бизнесмен Мурат ЖАРКЕЕВ был арестован 13 сентября по делу о присвоении крупной суммы ТОО «БатысКунбагыс», председателем правления которого он является. Бизнесмен обвиняется в присвоении 339 миллионов тенге, выделенных на проведение весенне-полевых работ 2012 года (статья 176 ч. 4 п. б «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества»). Следствие полагает, что ЖАРКЕЕВ выступал в сговоре с директором «СПК Батыс Пойма АГРО» Арматом АХМЕТОВЫМ. Напомним, ранее бизнесмен обвинялся в хищении в ТОО «Пойменское КХП», однако был отпущен прямо из зала суда - его оправдали за недостаточностью улик. По Нурлану ЖАРКЕЕВУ известно, что он заведовал крестьянским хозяйством «Бикей» в Теректинском районе ЗКО. У него остались супруга и четверо детей. По сведениям ДВД ЗКО, 30 сентября 2013 года в 15.00 в заброшенном здании, расположенном по ул.Чапаева, на 1 этаже лестничной площадки был обнаружен труп гр. Н. 1969 г.р, который покончил жизнь самоубийством через повешение. Труп направлен в морг на СМЭ. Расследование ведет Абайский ОП.