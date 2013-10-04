  Иллюстративное фото с сайта www.geolocation.ws Иллюстративное фото с сайта www.geolocation.ws Трагедия произошла примерно в 4 часа дня 1-го октября. В это время 54-летний Виктор КРЫНКИН находился в дачном поселке «Яик», куда его пригласили жильцы с просьбой помочь с ремонтом. Как сообщил порталу «Мой ГОРОД» Ержан ЗУЛКАШЕВ, руководитель отдела контроля безопасности и охраны труда управления координации занятости и соцпрограмм, трагедия случилась в выходной день монтера. - Он по личной инициативе отправился в дачный поселок, чтобы помочь жильцам, у них не было света из-за проблем с трансформатором. Какие конкретные работы он там проводил, пока неизвестно, выясняется, - сообщил руководитель отдела. Начальник «Горсети» Сергей ДОЛЯ рассказал «МГ», что Виктор КРЫНКИН был одним из лучших и опытных работников. - Очень тяжело об этом говорить. Действительно трагедия для нас - тяжелая утрата, - сказал начальник. - Виктор КРЫНКИН сам жил в Серебряково, он раньше обслуживал тот район, куда входили районы Меловых горок, поселка Круглоозерное. Видимо, по старой памяти его жильцы попросили помочь, он не смог отказать. У Виктора КРЫНКИНА остались двое взрослых детей, недавно у него женился сын.  