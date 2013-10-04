Помощник бин Ладена подался в президенты Афганистана
Фото: Massoud Hossaini / AFP Абдул Расул Сайяф — влиятельный афганский имам, известный обширными связями с экстремистскими организациями — 3 октября объявил о намерении баллотироваться в президенты Афганистана, сообщает Reuters. Вместе с Сайяфом на пост первого вице-президента будет претендовать полевой командир Исмаил Хан, а на пост второго вице-президента — сенатор Абдул Вахад Ирфан, отмечает Associated Press. Центральная избирательная комиссия страны уже зарегистрировала всех троих в качестве претендентов на посты президента и вице-президентов. Получив соответствующий документ, Сайяф провозгласил, что идет на выборы ради возможности получить шанс «служить своей стране и ее народу вместе с настоящими патриотами Афганистана». Выдвижение этих людей на высшие должности страны озаботило западных дипломатов, которые осведомлены о прошлом кандидатов и их нынешних взглядах. Сайяф — один самых консервативных имамов страны — крайне скептически относится к идее равноправия полов, политическим и социальным свободам. В 1996 году он помогал Осаме бин Ладену перебраться из Судана в Афганистан, а организаторы терактов 11 сентября 2001 года числились среди его учеников. О его воззрениях может свидетельствовать тот факт, что филиппинская террористическая группировка «Абу Сайяф» названа именно в честь нынешнего кандидата в президенты Афганистана. Соратник Сайяфа, Исмаил Хан, считается одним из наиболее влиятельных полевых командиров Афганистана. В преддверии вывода американских войск он, предположительно, занялся перевооружением верных ему формирований. Традиционной вотчиной Исмаил Хана являются западные районы Афганистана. Двумя днями ранее в президенты Афганистана выдвинулся бывший лидер «Северного альянса» Абдулла Абдулла. На высший пост страны также собираются претендовать министр иностранных дел Залмай Расул, либеральный политик Ашраф Гани и брат действующего президента Каюм Карзай. Хамид Карзай, отработавший президентом уже два срока, согласно конституции, не имеет права избираться в третий раз. Выборы президента Афганистана пройдут в начале апреля 2014 года. Источник: lenta.ru