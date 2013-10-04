Китайские учителя оказались самыми уважаемыми
Фото: Reuters Китайские учителя заняли первое место в международном рейтинге общественного статуса учителей, составленном профессором университета Сассекса Питером Долтоном. Результаты исследования опубликованы на сайте организации Varkey GEMS Foundation. Следом за Китаем в рейтинге идут Греция и Турция, затем Южная Корея, Новая Зеландия, Египет и Сингапур. Замыкают десятку Нидерланды, США и Великобритания. Данные о статусе учителя в российском обществе в рейтинге отсутствуют. В ходе исследования, проведенного под эгидой Varkey GEMS Foundation, были опрошены жители 21 страны мира, в каждой – около 1000 человек. Место в индексе определялось несколькими факторами, в том числе статусом учителя по сравнению с представителями других профессий, уровнем уважения среди учеников, уровнем зарплаты, а также тем, насколько престижной считается учительская карьера в стране. Так, в Китае 50 процентов опрошенных заявили, что одобрили бы выбор своими детьми карьеры учителя. Самой близкой по статусу к учителю профессией , по мнению китайцев, является врач. В Великобритании, отмечает BBC News, врачей чаще всего сравнивали с сиделками и социальными работниками, в США – с библиотекарями, а в Японии – с представителями местных властей. В среднем в мире, сообщают авторы исследования, учителя в рейтинге профессией находятся посередине — на 7-м месте из 14. Максимальное уважение учеников к учителям зафиксировано в Китае, Сингапуре и Турции, минимальное – в Бразилии, Израиле и Южной Корее. Varkey GEMS Foundation — некоммерческая благотворительная организация, работающая в сфере образования. Среди проектов фонда — восстановление школ в пострадавших от наводнения районах Пакистана, строительство классов для бедных детей в Найроби, поставка питания в школы Индии. Источник: lenta.ru