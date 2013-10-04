Президенту Украины пригрозили библейским проклятием
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости Против президента Украины Виктора Януковича решили применить библейскую молитву-проклятие. Об этом, как передает «Остров», заявила депутат Верховной Рады от оппозиции Александра Кужель. «Знаете, ко мне приезжали монахини из монастыря, — рассказала она на пресс-конференции. — Они сказали страшную вещь, что старцы, которые предупреждали Януковича, чтобы он прекратил… Ведь и для церкви плохо, когда люди озлобляются, нет денег. Они сказали, что они как бы объединились и читают 108 Псалом против Януковича». О каких конкретно «старцах» идет речь, оппозиционерка не уточнила. В то же время она отметила, что президент «должен понимать последствия». «Можно спрятаться от Тимошенко, можно заткнуть оппозицию, но от Бога не спрячешься», — заявила она. От себя Кужель добавила, что молится за освобождение экс-премьера, лидера оппозиционной «Батькивщины» Юлии Тимошенко, а также за подписание соглашения между Украиной и Евросоюзом. 108-й Псалом (по другой нумерации - 109-й) из библейской книги Псалтирь представляет собой обращение к Богу с жалобами на врага молящегося, а также списком проклятий в адрес этого врага. Там содержатся такие призывы, как «да будут дни его кратки, и должность его да примет другой», «да будут сыновья его сиротами, и жена его – вдовою», «да взыщет заимодавец все, что есть у него, и пусть разграбят чужие труды его». Автором 108-го Псалма считается царь Давид. В США несколько лет назад этой молитвой угрожали президенту Бараку Обаме его оппоненты. Источник: lenta.ru