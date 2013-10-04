Фрагмент обложки фильма «Показательный процесс: история Pussy Riot» Фрагмент обложки фильма «Показательный процесс: история Pussy Riot» В Симферополе люди в масках сорвали показ фильма «Показательный процесс: история Pussy Riot», сообщают «События Крыма». Инцидент произошел вечером в среду, 2 октября. Показ должен был состояться в местном арт-центре «Карман». Неизвестные ворвались в помещение арт-центра, избили нескольких человек и бросили в зал дымовые шашки. Затем они скрылись. «Мы стояли у входа в арт-центр, показ еще не начался, — рассказала изданию «Аргументы недели — Крым» организатор киноклуба Ольга Аношкина. — Мимо нас прошли двое людей в масках. Один из них неожиданно повернулся и ударил Лешу в плечо, а потом нанес мне удар в живот. Мы побежали вниз и стали держать дверь, пытаясь не пустить нападавших. Но они ворвались и бросили в зал несколько дымовых шашек». Арунян, в свою очередь, сообщил, что всего в нападении участвовали пять человек. На место происшествия прибыли сотрудники милиции. Они приняли заявления от пострадавших. Пострадавшие полагают, что нападение могли устроить «какие-то радикальные православные фанатики или неонацисты». Документальный фильм «Показательный процесс: история Pussy Riot» был снят в 2012 году. Как отмечают «Новости Крыма», он был презентован на одесском кинофестивале в июле 2013 года. Российская группа Pussy Riot получила широкую известность после «панк-молебна» в Храме Христа Спасителя. Весной 2012 года три участницы акции были задержаны, позднее их осудили по обвинению в хулиганстве. Две обвиняемые — Надежда Толоконникова и Мария Алехина — были приговорены к двум годам колонии каждая. Третья — Екатерина Самуцевич — получила условный срок. Источник: lenta.ru