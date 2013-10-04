В Уральске не хватает стоянок для 142 тысяч автомобилей

Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. 2 октября в Уральске прошло расширенное совещание под председательством замакима области Бахтияра МАКЕНА. В нем приняли участие акимы города и районов, руководители правоохранительных и фискальных органов, органов образования, общественных формирований, охранных организаций, торговых и увеселительных заведений, студенческих отрядов, председателей КСК, дачных обществ и гаражных кооперативов. Собравшиеся обсуждали тему профилактики правонарушений и борьбы с преступностью. Начальник ДВД ЗКО Махамбет АБИСАТОВ и зампрокурора области Бахытберген КАСЫМБАЕВ детально обозначили все узловые проблемы в этой сфере. Как оказалось, это вопросы безнадзорности скота, 90% которого пропадает с вольного выпаса; 73% квартирных краж, которые совершаются путём свободного доступа в жилье, отсутствие охраны в 88% дачных обществ и более половины гаражных кооперативов. Также проблема есть и в нехватке платных автостоянок для 142 тысяч или для 80% автотранспортных средств, недостаточность освещения улиц и общественных мест, в результате чего две трети (65%) ночных преступлений совершается в неосвещённых местах; недостаточная работа охранных организаций и общественных формирований, нехватка штатной численности полицейских при росте правонарушений на протяжении последних двух лет. В ходе обсуждения данных проблем были выработаны меры по обеспечению централизованного выпаса скота под присмотром пастухов и его снабжения GPS-трекерами, оснащения подъездов домофонами и кодовыми замками, урегулирования ценовой политики в сфере охранных услуг при оснащении жилищ и офисов сигнализацией. Также даны поручения проработать «Правила содержания и выпаса сельскохозяйственных животных», взять на контроль исполнение правил забоя скота на специальных убойных площадках и перевозки мясопродукции, разработать критерии оценки работы КСК, организовать работу института «старших по дому» и проведение конкурса «Образцовый двор», в кратчайшие сроки провести целевые отработки всех 159 дачных обществ с массивом в 17 тысяч дач и обеспечить системный обмен информацией между сторожами и участковыми инспекторами полиции. Кроме того, организовать выявление и взятие на контроль арендного жилья, совместно со СМИ и общественностью провести ревизию рынка охранных услуг и рейды по ночным клубам, торговым и развлекательным заведениям.