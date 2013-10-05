фото с сайта stepandstep.ru фото с сайта stepandstep.ru В столице Бразилии состоялась торжественная церемония открытия посольства Республики Казахстан, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК. Министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов в ходе своего турне по странам Южной Америки подписал со своим бразильским коллегой Луисом Альберто Фигейредо Меморандум о двустороннем политическом, экономическом, торговом и инвестиционном диалоге и Меморандум о сотрудничестве в сфере спорта. Кроме этого, политики подписали соглашение об отмене виз для граждан двух стран. Ожидается, что завершение внутригосударственных процедур и вступление соглашения в силу состоится к началу 2014 года. Отметим, что у деловых кругов Казахстана и Бразилии имеется значительный интерес к взаимному сотрудничеству и совместному освоению рынка Таможенного союза. В рамках форума бизнесмены двух стран смогли обсудить конкретные бизнес-идеи и планы по сотрудничеству. В настоящее время казахстанские авиакомпании приобретают бразильские самолеты "Эмбраер", занимающие лидирующие позиции в секторе среднемагистральных реактивных самолетов с вместимостью до 110 пассажиров.