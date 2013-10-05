фото с сайта portal-wm.ru фото с сайта portal-wm.ru Специалисты компании HeadHunter в сентябре 2013 года изучили запросы пользователей на своих job-порталах и составили ТОП-20 соискательских запросов казахстанцев, украинцев и белорусов. Оказалось, что наиболее часто соискатели Казахстана, Украины и Белоруссии ищут вакансии для бухгалтеров и водителей. Также в первой пятерке рейтинга соискательских запросов оказались юристы (1,9%), торговые представители и офис-менеджеры (по 1,3%). Замыкают двадцатку поиски вакансий менеджера по работе с клиентами и супервайзера (по 0,3%). Только в казахстанский рейтинг вошли запросы на вакансии кассиров (0,6%) и помощников бухгалтеров (0,4%), в белорусский – грузчиков (0,5%) и кладовщиков (0,8%), а украинский – финансовых директоров и региональных менеджеров (по 0,5%). Помимо перечисленных вакансий, которые чаще всего ищут казахстанцы, в рейтинге указаны запросы на инженеров (1%), дизайнеров, переводчиков (по 0,5%), экономистов, маркетологов (по 0,4%) и системных администраторов (0,4%). Источник: today.kz