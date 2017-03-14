Во время правительственного часа, Нурлан НОГАЕВ обратил внимание коллег на необходимость усиления работы в сфере активного привлечения бизнесменов для их последующего участия в проектах, предусматривающих государственно-частное партнерство. - Мы работаем над тем, чтобы взаимовыгодное сотрудничество государства и частного сектора привело к росту проектов в таких отраслях, как транспорт, коммунальное хозяйство и социальная инфраструктура. На сегодняшний день у нас есть определенные успехи в этой сфере, но этого мало. Президент и правительство ставит перед нами задачу увеличивать количество субъектов ГЧП, дать импульс к развитию бизнеса. Мы должны неустанно работать над этим, показать что наш регион привлекателен для иностранных инвесторов и крупных бизнесменов. МСБ - это основной драйвер роста экономики, а ГЧП - мощный вспомогательный инструмент. Я прошу своих коллег более детально заняться этим вопросом. Акимат и бизнес должны работать в тандеме, - заявил аким. На сегодняшний день в Атырауской области реализуется два проекта по схеме государственно-частного партнерства: реконструкция здания детского сада на 160 мест в поселке Балыкши и строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Аксай. В ближайшем будущем по схеме государственно-частного партнерства в области планируется построить 20 детских садов и 8 школ на территории Атырау, врачебной амбулатории на 250 посещений в смену в пригородном селе, а также строительство современного канализационно-очистного сооружения на левом берегу реки Урал и восстановление объектов электроснабжения районов «Северного кольца» в областном центре. Кроме того, глава региона затронул низкий уровень оказания медицинских услуг отмеченных в Атырауской области в ходе правительственного совещания. - Это следствие «страусиной позиции» ответственных лиц, старание выдать желаемое за действительное, - сказал аким. – В наших клиниках есть новейшее оборудование, однако качество работы от этого не улучшается. Когда начинаешь искать причину – все кивают друг на друга, никто не может взять на себя ответственность за то или иное решение. В таком случае мы будем вынуждены принимать радикальные меры, менять систему здравоохранения в области. Давайте будем приглашать специалистов из других регионов – может, они смогут здесь наладить работу, смогут найти личный подход к каждому пациенту. Не нужно кривиться, когда сюда приезжают работать специалисты с юга или севера республики, это трайбализм. Все мы - граждане одной страны, и если в нашей области не хватает специалистов в сфере здравоохранения, мы будем привлекать их из других регионов.