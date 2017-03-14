Временное отключение воды ориентировочно произойдет с 14.00 до 18.00 часов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», 14 марта по адресу: ул.Г.Караша – Ескалиева будут производиться работы по ремонту пожарного гидранта.

- В связи с этим будет производиться отключение водопровода в жилых домах благоустроенного сектора по адресам: ул.Г.Караша д.31, 31/2, 33, 33/2, 14,16, также в здании вечерней школы, - говорится в сообщении.

Кристина КОБИНА

Фото из архива "МГ"