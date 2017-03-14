У девочки врожденный порок сердца, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как рассказал отец девочки, Раяне 9 марта в Астане сделали операцию на сердце. - Первая перация позади. Дочь два дня лежала в реанимации, сейчас ее уже перевели в палату. Она хорошо себя чувствует. Теперь впереди нас ждет самая главная операция по пересадке печени. Осталось ждать совсем немного - месяц, может быть, два, как только заживет шов, - пояснил папа Раяны. Между тем, врачи говорят, что девочка перенесла первую операцию хорошо и поэтому в скором времени ей пересадят печень 47-летнего донора из родного Уральска. Напомним, в пять месяцев Раяне поставили диагноз - билиарный цирроз печени. Мама и папа не могут стать донорами для своей дочки, потому что Шынар перенесла несколько операций, а ее супруг имеет другую группу крови. После публикации на сайте "МГ" на просьбу о помощи откликнулся местный житель. 46-летний уралец подошел по совместимости. Операцию по пересадке печени назначили на начало декабря. Если вы желаете помочь малышке, можно позвонить ее маме Шынар Орынгалиевой по телефону: +77783179874. Номер счета Шынар ОРЫНГАЛИЕВОЙ в АО "Народный Банк" KZ 856012343000007986, ИИН 820627401798.  