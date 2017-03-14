Как рассказал заместитель акима ЗКО Игорь СТЕКСОВ, в этом году продолжится работа по государственной поддержке инвестиционных проектов предпринимателей, и на эти цели предусмотрены средства в сумме 1,6 млрд. тенге. - Вместе с тем, впервые в прошлом году была запущена программа регионального финансирования совместно с фондом «Даму». Кредиты выдаются через банки второго уровня под 8,5% годовых. На сегодняшний день выдано кредитов на 1 млрд. тенге, -отметил заместитель акима ЗКО. По словам Игоря СТЕКСОВА, финансово поддержан проект создания этно-туристического центра в Зеленовском районе, включающий в себя полный спектр «конных» услуг: обучение новичков, иппотерапия, национальные виды спорта, конные шоу. Также, в 2017 году планируют продолжить практику софинансирования с участием и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» для кредитования проектов агропромышленного комплекса. Для этого из средств областного бюджета и АО «ФФПСХ» будет выделено по 300 млн. тенге, а для софинансирования через БВУ с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» - по 700 млн. тенге. - Как видите, государством создаются максимально удобные условия для открытия собственного дела. В то же время, и предприниматели должны минимизировать свои риски и следовать бизнес-плану. Идя навстречу предпринимателям, хотелось бы видеть результаты бизнес деятельности в виде создания новых рабочих мест, увеличения объемов производства, освоения новых рынков и укрепления позиций в своей сфере, - сказал Игорь СТЕКСОВ.