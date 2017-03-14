Фото с сайта ortcom.kz Нового главу региона на сессии маслихата представил премьер-министр РК Бакытжан САГИНТАЕВ. Перед этим он согласовал кандидатуру с депутатами областного маслихата. Акимом области назначен заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Ералы ТУГЖАНОВ. Ералы ТУГЖАНОВ - доктор политических наук. Родился в 1963 году в Западно-Казахстанской области. Начинал трудовую деятельность преподавателем кафедры теории и истории государства и права Карагандинского государственного университета им. Е.А.Букетова. Работал научным сотрудником института государства и права Академии наук РК, был деканом факультета международного права Казахского гуманитарно- юридического университета. С 1999 по 2001 годы работал директором филиала, затем директором института права и государственной службы Казахского гуманитарно-юридического университета в г.Астана. В 2001 году был назначен заместителем акима Карагандинской области. Проработал на этой должности пять лет. С 2006 по 2008 годы работал председателем Комитета по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан. В феврале 2008 года распоряжением Главы государства назначен заместителем Председателя – заведующим Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента. Владеет казахским, русским языками. Женат, воспитывает четырёх дочерей. В 2007 году награжден медалью «Ерен еңбегі үшін». Напомним, что с 22 января 2013 года по сегодняшний дент пост акима Мангистауской области занимал Алик АЙДАРБАЕВ.