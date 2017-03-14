Здание религиозного сооружения, расположенное в городе Аркалык, хозяин оценивает в 200-220 миллионов тенге. Общая площадь объекта - 2000 кв метров, тип строения - кирпичное, дата постройки - 2000 год. Сообщается, что высота потолков в мечети 5,5 м. Площадь участка 300 соток, указано в объявлении. Также рекламодатель указывает на безопасность объекта - решетки на окнах, сигнализация, пожарная сигнализация, видеонаблюдение, круглосуточная охрана. Возможен обмен, указывается в сообщении. Имам городской мечети Атырау Серикжан ЕНШИБАЙУЛЫ высказал свое мнение о возможности продажи культового сооружения. - По шариату продавать мечеть нельзя, так как изначально мусульманин передает его для богослужения, и о том, чтобы передаривать или перепродавать речи не может быть. По светским законам возможна сделка, но не по шариату, - сказал имам. Оказалось, собственник аркалыкской мечети, имеет еще две - в Торгае и Амантогае. Они тоже продаются уже несколько лет. Как сообщают костанайские СМИ, в 90-х годах руководителю строительной фирмы, строившей эти объекты, не заплатили за внутреннюю отделку этих мечетей. Так мужчина стал их собственником, отсудив мечети у городского Аркалыкского фонда.