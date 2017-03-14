Прокуратура района провела проверку в отделе образования Акжайыкского района после информации о том, что приобретенные на 5 млн тенге новогодние подарки были испорчены мышами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" - В ходе проверки установлены грубейшие нарушения, дискредитирующие государственную службу со стороны руководителя отдела образования Мереке ЗИНАЛИЕВА, выразившиеся в приобретении товара с предпринимателями без проведения конкурса государственных закупок, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. В связи с этим руководитель Акжайыкского районного отдела образования Мереке ЗИНАЛИЕВ освобождён от занимаемой должности. Напомним, районный отдел образования к Новому году для детей из малоимущих семей купил подарки на сумму 5 млн тенге, которые съели мыши. Кристина КОБИНА Фото из архива "МГ"