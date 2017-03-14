Активно возводить дома в ПДП 2 люди стали несколько лет назад. За это время там заселились сотни семей. Сначала жильцы мучились без коммуникаций, а теперь появились проблемы с общественным транспортом. Автобус номер 7 - единственный, который ездит в эту сторону, но как только снег начал таять, маршрут перестал ходить до новой конечной. - Хотя сейчас такой грязи нет, чтобы не заезжать. Дорога пока нормальная. Понимаю, когда слякоть, ну сейчас же можно. Легковые машины проезжают, почему автобусы не могут? – возмущается жительница ПДП 2 Нигора БАБАГУЛОВА. Водители утверждают, что уже сейчас проезд в новые микрорайоны затруднен. - Невозможно там проехать, автобусы утопают в грязи. Когда земля мерзлая была, мы ездили, а сейчас не можем. На вторую конечную, которая в микрорайоне Балауса, мы тоже не ездим, там также грязь и ямы. Жителям нужно обратиться в акимат, и просить, чтобы сделали дороги, иначе мы не сможем ездить, - говорит водитель автобуса маршрута №7 Жасулан. Теперь жителям ПДП 2 приходится вставать раньше обычного. Чтобы добраться по такой дороге до старой конечной, по их словам, требуется как минимум полчаса. По бездорожью и грязи приходится ходить даже школьникам. Взрослые и дети вынуждены носить с собой сменную обувь. В ЖКХ заявили, что знают об этой проблеме, и в скором будущем ее решат. - С наступлением весны у нас запланирован текущий ремонт дороги в этом районе, сейчас готовится проектно-сметная документация, как только она будет готова, мы засыпим эту дорогу щебнем, а капитальным ремонтом займется отдел строительства, - сообщил заместитель руководителя отдела ПТ и АД Бекжан ТУКЖАНОВ. Пока ремонт не начался, жителям остается только запастись терпением, резиновыми сапогами да колошами.