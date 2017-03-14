1 млрд тенге на реконструкцию здания аэропорта должна была выделить компания КПО б. в., сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам генерального директора аэропорта "Орал" Хайретдина РАСКАЛИЕВА, вопросом ремонта терминала занимается областной акимат. - Проект еще не готов, все вопросы в акимат области, - кратко ответил Хайретдин РАСКАЛИЕВ. В пресс-службе акима ЗКО заявили, что вопрос решается, но пока нет точной даты закрытия аэропорта. Стоит отметить, что 1 млрд тенге КПО б. в. дает в долг на 10-12 лет. Здание уральского аэропорта было построено в 1972 году. Ранее из республиканского бюджета было выделено порядка 7 миллиардов тенге на ремонт взлетно-посадочной полосы. Реконструкция, предусматривающая удлинение и расширение ВПП, завершилась в 2015 году.