Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам генерального директора аэропорта "Орал" Хайретдина РАСКАЛИЕВА, вопросом ремонта терминала занимается областной акимат. - Проект еще не готов, все вопросы в акимат области, - кратко ответил Хайретдин РАСКАЛИЕВ. В пресс-службе акима ЗКО заявили, что вопрос решается, но пока нет точной даты закрытия аэропорта. Стоит отметить, что 1 млрд тенге КПО б. в. дает в долг на 10-12 лет. Здание уральского аэропорта было построено в 1972 году. Ранее из республиканского бюджета было выделено порядка 7 миллиардов тенге на ремонт взлетно-посадочной полосы. Реконструкция, предусматривающая удлинение и расширение ВПП, завершилась в 2015 году.